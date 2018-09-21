مهرجان الجونة السينمائي يكرّم سينمائيين بارزين بينهم ستالوني

افتتح مهرجان الجونة السينمائي دورته الثانية، يوم الخميس 20 سبتمبر، في منتجع الجونة السياحي بمدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر.

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وضمن فعالياته التي تعقد خلال الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر الجاري، بحضور 450 من الشخصيات العامة ونجوم الفن المصريين والعرب والأجانب، يكرّم المهرجان هذا العام النجم العالمي، سيلفستر ستالوني، والمخرج المصري البارز، داوود عبد السيد، والمنتجة التونسية القديرة، درة بو شوشة.

Globallookpress Bernd von Jutrczenka/dpa

وفي حفل الافتتاح قال مؤسس المهرجان، رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس:

اليوم يبدأ عرس الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي الذي تحمسنا لتقديمه واستمراره، لإيماننا القوي والراسخ بدور الفن في نهضة وتقدم الأمم من جهة، ومقاومة الأفكار الظلامية والرجعية التي عانينا منها لعقود طويلة ولا نزال، وسنستكمل دعمنا ومساندتنا للمهرجان إلى أن يتشجع آخرون لدعم هذا المشروع الواعد.

وأضاف مؤسس مدينة الجونة، ومؤسس المهرجان المشارك أيضا، سميح ساويرس:

مهرجان الجونة كان حافزا لتجديد مرافق المدينة وتطوير بنيتها التحتية لجذب السياح، فصحيح أن مهرجانا سينمائيا يجلب العالم إلى مدينة، ولكنه يأخذ أيضا مدينة إلى العالم، ونأمل أن تلهم تجربتنا مدنا أخرى في مصر لتطوير البنية التحتية الثقافية واحتضان المهرجانات السينمائية وغيرها من الأحداث الفنية.

وأشار مدير المهرجان، انتشال التميمي، إلى أن الجونة السينمائي بدأ بداية مكتملة تحتفظ بالحماسة نفسها التي بدأ بها المنظمون دورته الأولى، التي حظيت بتقدير واهتمام واسعين. وللعام الثاني على التوالي يحرص المهرجان على اختيار أفلام تحظى بالإشادة النقدية، إلى جانب تمتعها بجماهيرية واسعة، بشرط أن تكون من إنتاج عام 2018، وتابع التميمي:

اتفقت إدارة المهرجان مع صناع أفلام مهمة، يشهد المهرجان عرضها العالمي الأول.



واستكمل المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للمهرجان، عمرو منسي، قائلا:

اعتمدنا في الدورة الأولى من المهرجان على رجلي الأعمال، نجيب وسميح ساويرس، في تمويل فعالياته، بجانب الرعاة الذين تمكنا من التعاقد معهم، بينما نتوسع هذا العام، وحققنا شراكات جديدة، ونتطلع لنجاح أكبر وانتشار أوسع للدورة الثانية من المهرجان، حتى تخرج فعالياته على أفضل صورة ممكنة، كي ترضي حضور المهرجان، وكافة المهتمين بالشأن الفني والثقافي علي المستويين العربي والعالمي.

ويعرض المهرجان 18 فيلما خارج المسابقة الرسمية، و23 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة، و12 فيلما بمسابقة الأفلام التسجيلية، و15 فيلما بمسابقة الأفلام الروائية، ليتجاوز العدد الإجمالي للأفلام المعروضة هذا العام 80 فيلما.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المنتج الكرواتي، سيدومير كولر، صاحب الفيلم المتوج بالأوسكار"أرض لا أحد"، وتضم في عضويتها الكاتب الإيطالي، كارلو شاتريان، والمخرج وكاتب السيناريو السريلانكي، فيموكتي جاياسوندارا، والفنان والمنتج المغربي، أحمد المعنوني، والفنان الفلسطيني الذي رشح لجائزة غولدن غلوب، علي سليمان، والمخرجة الجورجية، أنا أوروشادزه، والنجمة المصرية، مني زكي.



كما ترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ألي ديركس، مؤسسة مهرجان أمستردام للفيلم التسجيلي (إدفا)، وتضم في عضويتها المخرج الفلسطيني، رشيد مشهراوي، ومبرمج الأفلام البريطاني، كيث شيري، مستشار البرمجة لمهرجان لندن السينمائي الدولي، والمخرج اللبناني، هادي زكاك.

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ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الفنان الفلسطيني، كمال الباشا، الحاصل على جائزة كأس فولبي لأفضل ممثل، وتضم في عضويتها مبرمجة الأفلام النمساوية، دوريس باور، المتحدثة باسم منتدى مهرجان الأفلام النمساوي ورئيس برمجة مسابقة الأفلام التسجيلية بمهرجان فيينا للأفلام القصيرة، والفنان المصري، أحمد مالك، والفنانة الأردنية، صبا مبارك، والكاتبة الإنجليزية، ليز شاكلتون.

كما يعقد المهرجان لقاءات مع المخرجين والمنتجين وأبطال الأفلام، في محاولة لتعزيز فرص أكبر للجمهور المتعطش للسينما لمشاهدة نجوم الفن وصناع السينما، بينما يتحدثون عن أعمالهم وتجاربهم الفنية.





المصدر: وكالات