شاهد.. موقف محرج للزعيم على السجادة الحمراء

تعرض النجم المصري الشهير، عادل إمام، لموقف محرج خلال مشاركته بافتتاح الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي.

وكاد إمام، البالغ من العمر 78 عاما، أن يسقط خلال صعوده على منصة السجادة الحمراء في المهرجان، لولا إمساك المحيطين بيده ومنعه من السقوط.

وفي مشهد مميز، أعاد الزعيم لأذهان محبيه أحد مشاهده الشهيرة في فيلم "مرجان أحمد مرجان"، حيث تطابق المشهد مع ترحيب بشرى والحضور له، وتحيته أثناء تقديم ريا أبي راشد اسمه لحضوره حفل افتتاح المهرجان.

جدير بالذكر أن حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي أقيم على مسرح "المارينا"، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وتقام الدورة الثانية في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر.

المصدر: وكالات