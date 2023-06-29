الولايات المتحدة توجّه دعوة إلى مخرجين روس لتقبّل العضوية في أكاديمية السينما الأمريكية

وجهت الأكاديمية الأمريكية للفنون السينمائية والعلوم دعوة إلى المخرجيْن من جمهورية ياقوتيا الروسية ماكسيم أربوغايف ويفغينيا أربوغايفا لتلقي العضوية في الأكاديمية .

وذلك في قسم الأفلام الوثائقية في الأكاديمية. جاء ذلك في بيان نشرته الأكاديمية الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وأشار البيان إلى أن الأكاديمية الأمريكية للفنون السينمائية والعلوم قد وجّهت دعوات العضوية إلى 398 فنانا وإداريا بارزا في العالم ليلتحقوا بالأكاديمية عام 2023.

يذكر أن فيلم "المخرج" الوثائقي عام 2022 تم ترشيحه العام الجاري لنيل جائزة أوسكار بفئة "أفضل فيلم وثائقي قصير"، لكنه لم يفز بالجائزة، وقد نالها فيلم The Elephant Whisperers الوثائقي الهندي.

المصدر: تاس