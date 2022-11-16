مصر.. عروض جذابة في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته 44، عددًا من الفعاليات المتنوعة، التي شهدت رواجا جماهيريا كبيرا، وسط حضور لافت من الشباب.

RT

وافتتح رئيس المهرجان الفنان، حسين فهمي، وممثل عن السفارة الإيطالية، معرضا يضم مجموعة صور من أهم أعمال المخرج والكاتب الإيطالي، بازوليني، بالتعاون مع المركز الثقافي الإيطالي، في إطار الاحتفال بمئوية بازوليني، على هامش فعاليات المهرجان، وذلك بقاعة آدم حنين، بمركز الهناجر للفنون.

RT

كما شهدت عروض مسرح النافورة، عرضًا لفيلم "الاختيار"، أعقبه عرض لفيلم "روابطنا"، إنتاج "فرنسا"، فيما شهدت عروض المسرح الصغير، زخمًا سينمائيًا كبيرًا، حيث بدأت بعرض لفيلم "انصت" ، إنتاج "اليونان، بلغاريا"، أعقبه عرض لفيلم "لمحة"، إنتاج "رومانيا، فرنسا، بلجيكا"، وفيلم "لدي أحلام كهربائية"، إنتاج "بلجيكا، فرنسا، كوستاريكا".

وتضمنت عروض مسرح الهناجر، عرضًا لفيلم "بعيدًا عن النيل"، إنتاج "مصر، والولايات المتحدة الأمريكية"، أعقبه فيلم "كلوندايك"، إنتاج "أوكرانيا، تركيا".

المصدر: RT