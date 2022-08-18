المركزي النرويجي يرفع أسعار الفائدة بشكل كبير

رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية اليوم الخميس، قائلا: "التضخم كان أعلى بكثير مما كان متوقعا".

وكانت زيادة الأسعار بنسبة 1.75 في المائة أكبر من المتوقع حيث يستهدف البنك التضخم الذي بلغ 6.8 في المائة في يوليو.

وأشار إلى أن معدل البطالة منخفض للغاية، حيث انخفض أكثر من المتوقع الشهر الماضي إلى 3.2 في المائة، وأن النشاط في الاقتصاد النرويجي مرتفع.

وقال بنك النرويج في بيان: "كان ارتفاع الأسعار واسع النطاق في الأشهر الأخيرة، وقد يؤدي إلى أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول مما كان متوقعا في وقت سابق. إن رفع سعر الفائدة بشكل أسرع الآن سيقلل من خطر ترسيخ التضخم عند مستوى مرتفع والحاجة إلى إحكام أكبر للسياسة النقدية".

وأشار إلى أن "ضغوط الأسعار العالمية المستمرة ستؤدي إلى مزيد من التسارع في ارتفاع الأسعار"، مبينا أنه "من ناحية أخرى، قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع إلى تهدئة سوق الإسكان وكبح استهلاك الأسر بشكل أسرع مما هو متصور حاليًا. هناك أيضًا خطر حدوث تباطؤ أكثر حدة في النمو العالمي".

واستنادا إلى التوقعات وتوازن المخاطر، قال البنك إنه من المرجح أن يرفع سعر الفائدة أكثر في سبتمبر المقبل.

المصدر: AP