بوتين يصدر تعليمات لإعداد متطلبات عمل شركات التكنولوجيا الأجنبية في الإنترنت الروسي

أوعز الرئيس فلاديمير بوتين للحكومة والكرملين بإعداد مقترحات بشأن إدخال متطلبات إضافية لشركات التكنولوجيا والمعلومات الأجنبية العاملة في مجال الإنترنت الروسي بحلول أغسطس 2021.

جاء ذلك بحسب بيان نشر على موقع الكرملين اليوم الاثنين، وقال البيان: "يتوجب على إدارة الرئاسة والحكومة تقديم مقترحات لتطبيق متطلبات إضافية على شركات التكنولوجيا الأجنبية العاملة في الجزء الروسي من شبكة المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية (الإنترنت)، ومن ضمن ذلك فتح مكاتب تمثيلية لهذه الشركات على أراضي روسيا".

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ووفقا للبيان فإن الموعد النهائي لتقديم مقترحات بشأن هذه الإجراءات للرئيس الروسي بحلول 1 أغسطس المقبل، وتم تعيين أنطون فاينو رئيس الإدارة الرئاسية مسؤولا عن تنفيذ الأمر.

المصدر: نوفوستي