بوتين يوعز بوضع مشروع واضح لحماية حقوق الإنسان في المجال الرقمي

قال موقع الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر تعليمات بوضع مسودة مشروع لحماية حقوق الإنسان في المجال الرقمي.

وجاء في التعليمات الرئاسية: "يجب على الحكومة الروسية، أن تقوم بالتعاون مع المجلس الرئاسي لتطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بوضع مشروع واضح لضمان حماية حقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات في الفضاء الرقمي الروسي، ومشروع خطة عمل (خارطة طريق) لتنفيذه".

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وذكر أن "خارطة الطريق"، يجب أن تتضمن الفعاليات والنشاطات اللازمة لتحسين محو الأمية الرقمية بين المواطنين الروس، وإطلاعهم على المهارات في مجال أمن المعلومات، ومهارات "الصحة الرقمية".

ويجب إعداد التقرير الخاص بذلك قبل حلول 1 أغسطس، وتناط هذه المسؤولية برئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، ورئيس المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان فاليري فاديف.

المصدر: نوفوستي