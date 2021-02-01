 
مباشر

بوتين يوعز بوضع مشروع واضح لحماية حقوق الإنسان في المجال الرقمي

أخبار روسيا

بوتين يوعز بوضع مشروع واضح لحماية حقوق الإنسان في المجال الرقمي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pogu

قال موقع الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر تعليمات بوضع مسودة مشروع لحماية حقوق الإنسان في المجال الرقمي.

وجاء في التعليمات الرئاسية: "يجب على الحكومة الروسية، أن تقوم بالتعاون مع المجلس الرئاسي لتطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بوضع مشروع واضح لضمان حماية حقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات في الفضاء الرقمي الروسي، ومشروع خطة عمل (خارطة طريق) لتنفيذه".

إقرأ المزيد
بوتين يصدر تعليمات لإعداد متطلبات عمل شركات التكنولوجيا الأجنبية في الإنترنت الروسي
بوتين يصدر تعليمات لإعداد متطلبات عمل شركات التكنولوجيا الأجنبية في الإنترنت الروسي

وذكر أن "خارطة الطريق"، يجب أن تتضمن الفعاليات والنشاطات اللازمة لتحسين محو الأمية الرقمية بين المواطنين الروس، وإطلاعهم على المهارات في مجال أمن المعلومات، ومهارات "الصحة الرقمية".

ويجب إعداد التقرير الخاص بذلك قبل حلول 1 أغسطس، وتناط هذه المسؤولية برئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، ورئيس المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان فاليري فاديف.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا