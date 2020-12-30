 
مباشر

بوتين يوقع على قوانين تنظم سوق التبغ في روسيا

مال وأعمال

بوتين يوقع على قوانين تنظم سوق التبغ في روسيا
Reuters
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pgqj

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون يضع حدا أدنى موحدا لأسعار منتجات التبغ في روسيا، وتم نشر نص القانون  على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية اليوم.

ويشدد القانون الجديد سياسة التسعير لبيع منتجات التبغ في روسيا، ويحدد أسعار منتجات التبغ.

كذلك وقع الرئيس الروسي على قانون يحدد الحد الأقصى المسموح به لنقل منتجات التبغ داخل روسيا بالنسبة للأفراد (الأشخاص العاديين)، كذلك تم نشر هذه الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الأربعاء.

ووفقا للقانون الجديد فإنه يحظر على الأشخاص حيازة أكثر من 200 سيجارة عند تنقلهم داخل روسيا.

وذكر العاملون على القانون في وقت سابق أن المبيعات غير المنضبطة لمنتجات التبغ تشكل تهديدا للمصالح الاقتصادية لروسيا، حيث يؤدي نمو التجارة غير الشرعية إلى انخفاض في إيرادات الميزانية الروسية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا