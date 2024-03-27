بدون سكة حديد.. بايدن يعلن سفره بالقطار عبر الجسر المنهار في بالتيمور

وصفت صحيفة "إكسبريس" تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول سفره عبر الجسر في بالتيمور، الذي اصطدمت به سفينة، بالقطار المعجزة، نظرا لعدم وجود سكة حديدية على الجسر.

وقالت الصحيفة: "ارتكب جو بايدن خطأ مؤسفا آخر عندما تحدث أمس عن انهيار الجسر في بالتيمور، حيث قال إنه سافر عبره عدة مرات للعمل بالسيارة وبالقطار".

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وأكدت أن الجسر المنهار لا يمر عليه ولا يوجد خط سكة حديدية على الإطلاق.

وأضافت أن بايدن اتُهم بمحاولة تسجيل نقاط سياسية من خلال مأساة أخرى في الولايات المتحدة.

واصطدمت سفينة حاويات بأحد دعامات الجسر في بالتيمور على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مما أدى إلى انهيار الهيكل وسقوطه في الماء في ثوان. جارفا في سقوطه سيارات وأشخاصا

وانتشل رجال الإنقاذ شخصين سقطا في المياه جراء الحادث، فيما ما يزال 6 آخرين في عداد المفقودين ويفترض أنهم لقوا حتفهم.

المصدر: نوفوستي