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الولايات المتحدة.. انهيار جسر ضخم بعد اصطدام ناقلة حاويات به (فيديو)

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الولايات المتحدة.. انهيار جسر ضخم بعد اصطدام ناقلة حاويات به (فيديو)
Globallookpress Baltimore Fire Rescue
انهيار جسر كبير في مدينة بالتيمور الأمريكية جراء اصطدام سفينة به
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد جديدة للحظة اصطدام ناقلة حاويات بجسر كبير اليوم الثلاثاء في بالتيمور على الساحل الشرقي الأمريكي، جارفا في سقوطه سيارات بمن فيها.

وأظهرت تسجيلات لكاميرات المراقبة ناقلة حاويات وهي تصطدم بإحدى ركائز جسر فرنسيس سكوت كي، ما تسبب بانهيار عدة أقواس من الجسر في النهر. كما نقلت وكالة "ا ف ب".

وكان طاقم السفنية قد أبلغ السلطات قبيل الحادث بمشكلة تقنية أفقدت السفينة طاقتها وجعلتها خارجة عن السيطرة، بحسب ما كشف حاكم ولاية ماريلاند ويس مور، ما سمح بوقف جزء من الحركة المرورية على الجسر وإنقاذ الأرواح.

ويتألف هذا الجسر من أربعة مسالك ويمتدّ على 2.6 كيلومتر في جنوب غرب بالتيمور، المدينة الصناعية والساحلية الكبرى في ولاية ماريلاند على مسافة حوالي 60 كيلومترا من جنوب شرق واشنطن.

وتبحث طواقم الإسعاف عن ستة أشخاص على الأقلّ في المياه في موقع الحادث، مستعينة بمسيّرات ومروحيات وغوّاصين.

ومن بين الضحايا المحتملين، عمّال كانوا يعملون على الجسر الذي يعلو مصبّ نهر باتابسكو.

وقال جيمس والاس رئيس خدمة الإسعاف في المدينة إن "مسبارنا الصوتي رصد وجود سيارات تغمرها المياه"، موضحا "لم أحصل بعد على العدد المحدّد".

المصدر: ا ف ب+RT

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