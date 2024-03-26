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مشاهد من مكان انهيار جسر رئيسي في مدينة بالتيمور الأمريكية بعد اصطدام سفينة ضخمة

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أعلن رئيس الإطفاء في مدينة بالتيمور الأمريكية، جيمس والاس، عن انتشال شخصين من المياه تحت جسر "فرانسيس سكوت كي"، أحدهما في حالة خطيرة، وذلك بعد انهياره اليوم الثلاثاء.

ويواصل رجال الإنقاذ عمليات البحث عن سبعة أشخاص على الأقل بعد سقوط عدة سيارات كانت على الجسر لحظة انهياره. 

وقد اصطدمت سفينة حاويات ضخمة بأحد دعامات الجسر الرئيسي في مدينة بالتيمور الأمريكية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى انهياره في النهر.

المصدر: AP

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