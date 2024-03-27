سلطات بالتيمور الأمريكية تعلق عمليات البحث وتعلن المفقودين في حادث انهيار جسر سكوت كي في عداد القتلى

أعلنت السلطات في بالتيمور، مساء الثلاثاء، تعليق عمليات البحث عن 6 أشخاص فقد أثرهم إثر انهيار جسر مروري في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية جراء اصطدام ناقلة حاويات به.

وأفادت السلطات في بالتيمور بأن المفقودين الستة باتوا الآن في عداد القتلى.

إقرأ المزيد

وقال المسؤول في خفر السواحل نائب الأدميرال شانون غيلريث خلال مؤتمر صحفي: "بناء على المدة التي استغرقتها عمليات البحث ودرجة حرارة المياه، فنحن الآن لا نعتقد أننا سنعثر على هؤلاء الأفراد على قيد الحياة".

وفجر الثلاثاء انهار جسر مروري كبير في المدينة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعدما اصطدمت به ناقلة حاويات.

واستعانت فرق البحث والإنقاذ في بحثها عن المفقودين الستة في المياه بمسيرات ومروحيات وغوّاصين.

وأظهرت تسجيلات لكاميرات المراقبة ناقلة حاويات تصطدم بإحدى ركائز جسر فرنسيس سكوت كي ما تسبّب بانهياره جارفا في سقوطه سيارات وأشخاصا.

وكان طاقم السفينة قد أبلغ السلطات قبيل الحادث بمشكلة تقنية أفقدت السفينة طاقتها وجعلتها خارجة عن السيطرة، بحسب ما كشف حاكم ولاية ماريلاند ويس مور، ما سمح بوقف جزء من الحركة المرورية على الجسر وإنقاذ الأرواح.

ويتألف الجسر من أربعة مسالك ويمتد على 2.6 كيلومتر في جنوب غرب بالتيمور المدينة الصناعية والساحلية الكبرى في ولاية ماريلاند على مسافة حوالي 60 كيلومترا من جنوب شرق واشنطن.

المصدر: أ ف ب