شاهد.. انهيار جسر معلق بولاية ميريلاند الأمريكية بعدما اصطدمت به سفينة وأنباء عن قتلى

انهار جسر "فرانسيس سكوت كي" في بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية بعد اصطدام سفينة به، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

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وقالت وسائل الإعلام المحلية إن سفينة الحاويات غرقت بعد الحادث، ومن المحتمل أن يكون هناك قتلى.

وأفادت تقارير إخبارية بأنه في حوالي الساعة 1:30 صباحا يوم الثلاثاء اصطدمت سفينة كبيرة بالجسر الذي يحمل الممرات المتجهة شمالا وجنوبا للطريق السريع 695، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها قبل غرقها وتسببها في سقوط عدد من المركبات في نهر باتابسكو.

وقالت هيئة النقل بولاية ميريلاند، إنه تم إغلاق جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب الحادث على الجسر وتم تحويل حركة المرور.

وقال عمدة بالتيمور بريندون سكوت على موقع X: "إن أفراد الطوارئ وصلوا إلى مكان الحادث، وأن الجهود جارية بالمكان".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية