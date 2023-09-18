تايوان ترصد 103 طائرات حربية صينية تحلق حول الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الاثنين أنها رصدت تحليق 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة.

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وقالت الوزارة في بيان لها إنه "تم رصد 103 طائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي وتسع سفن تابعة للقوات البحرية في جيش التحرير الشعبي حول تايوان بين الأحد وصباح الاثنين".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث العسكري الصيني العقيد شي يي، أن بلاده وضعت قواتها في حالة "تأهب قصوى" تزامنا مع عبور سفينتين عسكريتين أمريكية وكندية مضيق تايوان.

يشار إلى أن الصين زادت في الأشهر الماضية من وتيرة المناورات والطلعات الجوية، وهي تشدّد على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد باستعادة السيطرة عليها وبالقوة إن لزم الأمر.

من جهتها، لا تعترف واشنطن رسميا سوى ببكين، إلا أن الكونغرس يشترط بموجب قانون العلاقات مع تايبيه، تزويد الجزيرة بالسلاح للدفاع عن نفسها.

وتتمتع الولايات المتحدة وتايوان بعلاقة غير رسمية قوية وراسخة لأكثر من 40 عاما، اعتمادا على 3 قوانين واتفاقات اعتمدتها الولايات المتحدة.

ويمثل قانون العلاقات مع تايوان "تي آر إيه" (TRA)، الذي أقره الكونغرس في عام 1979، حجر الأساس لهذه العلاقات، إذ يقنن تسليح تايوان لتدافع عن نفسها.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تايوانية بأن الولايات المتحدة ستقدم لتايوان 11 راجمة صواريخ من نوع HIMARS في عام 2024، إضافة إلى 64 صاروخا من نوع ATACMS.

وفرضت الصين عقوبات على شركتي "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرامان" الأمريكيتين على خلفية دورهما في مبيعات الأسلحة إلى تايوان. يذكر أن بكين كانت قد نددت بالخطط الأمريكية لتقديم المساعدات العسكرية لتايوان وحذرت واشنطن من هذه الخطوة.

المصدر: أ ف ب