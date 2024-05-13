نوفاك يحدد إجراءات ستعجّل دخول الاقتصاد الروسي قائمة الاقتصادات الـ4 الأكبر في العالم

حدد ألكسندر نوفاك المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء الروسي إجراءات ستعجّل تقدّم الاقتصاد الروسي من المرتبة الخامسة إلى الرابعة بقائمة أكبر اقتصادات العالم حسب القوة الشرائية.

وفيما يلي الخطوات التي حددها نوفاك في كلمة أمام مجلس النواب الروسي اليوم الاثنين:

- ضمان نمو الناتج المحلي الإجمالي

- تحفيز التنمية الصناعية والإنتاج الجديد

إقرأ المزيد

- ضمان الاستقلال التكنولوجي، والمالي والمنافسة العادلة، ونمو الدخل للمواطنين

- تعزيز الإنتاج الصناعي وجذب الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار الخاص

- زيادة صادرات المواد غير الأولية بنحو 66% والمنتجات الزراعية بمقدار 1.5 مرة

- تطوير التعاون مع الدول الصديقة وزيادة عبور (ترانزيت) البضائع

- تنمية السوق المحلية وأمن الطاقة والتصنيع والسيادة التكنولوجية في مجمع الوقود والطاقة الوطني

- تنويع صادرات المحروقات وتحديث استراتيجية الطاقة حتى 2050

وفي وقت سابق من العام الجاري، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفا أمام الحكومة للارتقاء بالاقتصاد الروسي من المرتبة الخامسة إلى الرابعة في قائمة أكبر اقتصادات العالم حسب تعادل القوة الشرائية.

وتستحوذ روسيا على المركز الخامس عالميا في لائحة أكبر اقتصادات العالم حسب تعادل القوة الشرائية، ولا يفصلها الكثير عن اليابان، صاحبة المركز الرابع، وبحسب مسؤولين روس فإن الاقتصاد الروس يملك الموقومات للتوفق على منافسه الياباني.

المصدر: RT