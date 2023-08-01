بكين: المساعدة الأمريكية لتايوان تدخل في الشؤون الداخلية للصين

وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كه في، تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية لتايوان بأنه تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للصين.

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وقال تان كه في خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "تتدخل الولايات المتحدة من خلال تقديم المساعدة العسكرية لتايوان، بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وتلحق ضررا جديا بسيادتها ومصالحها الأمنية وتعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر. إننا نعارض ذلك بشكل قاطع وقد قدمنا ​​احتجاجا جادا للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن مسألة تايوان مرتبطة بمصالح الصين الأصلية وتعد خطا أحمر في العلاقات الأمريكية الصينية لا يمكن تجاوزه.

وأضاف: "نحث الولايات المتحدة على وقف كل أشكال التعاون العسكري مع تايوان والتخلي عن مواصلة السير في الطريق الخاطئ والخطير"، مشددا على أن الجيش الصيني يتابع الوضع في تايوان عن كثب ويحافظ على مستوى عال للتأهب".

المصدر: نوفوستي