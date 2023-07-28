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الولايات المتحدة تعلن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار

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الولايات المتحدة تعلن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار
AFP
الولايات المتحدة تعلن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار
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أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 345 مليون دولار لتايوان في خطوة من المؤكد أنها ستثير غضب الصين في وقت يسود التوتر العلاقات بين واشنطن وبكين.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الحزمة ستشمل التعليم والتدريب العسكري للتايوانيين.

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وذكرت وكالة "أ ب" نقلا عن مسؤولين أمريكيين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة الأمور الحساسة، أن واشنطن سترسل أنظمة دفاع جوي محمولة وقدرات استخبارات ومراقبة، وأسلحة نارية وصواريخ.

ويضغط المشرعون الأمريكيون على البنتاغون والبيت الأبيض لتسريع وصول الأسلحة إلى تايوان لمساعدتها في مواجهة الصين وردع الأخيرة عن التفكير في الهجوم من خلال تزويد تايبيه بالأسلحة الكافية..

وهذه الحزمة بالإضافة إلى ما يقرب من 19 مليار دولار من المبيعات العسكرية لطائرات F-16 وأنظمة الأسلحة الرئيسية الأخرى التي وافقت عليها الولايات المتحدة لتايوان.

الولايات المتحدة تعلن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار

المصدر: وكالات

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