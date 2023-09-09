الصين تضع قواتها في حالة "تأهب" تزامنا مع عبور سفينتين أمريكية وكندية مضيق تايوان

أكد المتحدث العسكري الصيني العقيد شي يي، أن بلاده أعلنت اليوم السبت وضع قواتها في حالة "تأهب قصوى" تزامنا مع عبور سفينتين عسكريتين أمريكية وكندية مضيق تايوان.

وقال شي يي، إن "قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي (الاسم الرسمي للجيش الصيني) نظمت قواتها البحرية والجوية لتتبع مسارهما بالكامل والبقاء في حال تأهب عالية بحسب القوانين والقواعد".

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وأضاف في بيان "القوات في هذا المسرح تبقى في حالة تأهب دائمة، وستدافع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين، إضافة للسلام والاستقرار الإقليميين".

واعتبر أن السفينتين اللتين اكتفى بالإشارة إليهما باسم "جونسون" الأمريكية و"أوتاوا" الكندية، "بالغتا" في إظهار عبورهما المضيق.

يشار إلى أن الصين زادت في الأشهر الماضية من وتيرة المناورات والطلعات الجوية، وهي تشدّد على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها وتتعهد باستعادة السيطرة عليها وبالقوة إن لزم الأمر.

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من جهتها، لا تعترف واشنطن رسميا سوى ببكين، الا أن الكونغرس يشترط بموجب قانون العلاقات مع تايبيه، تزويد الجزيرة بالسلاح للدفاع عن نفسها.

كما والتزمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة بابرام صفقات لبيع السلاح لتايوان وليس منحها مساعدات، مع إصدار بيانات تفصل التعاملات التجارية مع "المعهد الأمريكي في تايوان" الذي يعد بمثابة سفارة تايوان في الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع.

المصدر: أ ف ب