متى يتسلم الجيش الصيني حاملة الطائرات الجديدة؟

كشفت صحيفة South China Morning Post عن الموعد الذي قد يتسلم فيه الجيش الصيني حاملة طائرات جديدة صنعت في الصين.

وتبعا للصحيفة فإنه من المتوقع أن يتسلم الجيش الصيني سفينة "فوجيان" عام 2025، وهي ثالث حاملة طائرات صنعتها الصين لصالح سلاح البحرية في جيشها.

وأشارت الصحيفة إلى "أن الصور التي انتشرت لسفينة فوجيان الأسبوع الجاري على صفحات شبكة Weibo للتواصل الاجتماعي تظهر أن السفينة جاهزة للتجارب البحرية، وقد تم تزويدها بـ 3 منجنيقات كهرومغناطيسية لمساعدة الطائرات على الإقلاع من على سطحها".

وتختلف السفينة الجديدة بشكل كبير عن حاملتي الطائرات الموجودتين في خدمة الأسطول الصيني حاليا، إذ تم تطويرها وفقا لمفاهيم جديدة، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الصين كانت قد بدأت بتطوير هذه السفينة في مصنع Jiangnan Shipyard بشنغهاي ما بين عامي 2015 و2016، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في يونيو 2022.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السفينة الجديدة يصل طولها إلى 320 مترا، وعرضها حوالي 80 م، كما يوجد فيها مصعدان لنقل الطائرات من حظائرها إلى سطح السفينة.

المصدر: سلاح روسيا