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وسائل إعلام: القمة الثلاثية الأمريكية اليابانية الكورية ستبحث ردع الصين

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وسائل إعلام: القمة الثلاثية الأمريكية اليابانية الكورية ستبحث ردع الصين
Globallookpress White House
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أفادت صحيفة "نيكي" اليابانية بأن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يخططون للاتفاق بشأن ردع الصين خلال قمتهم الثلاثية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القمة، التي تعقد يوم الجمعة في كامب ديفيد بالولايات المتحدة، ستوسع التعاون بين الدول الثلاث، الذي كان يركز أصلا على التصدي للبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، ليشمل ردع الصين والأمن الاقتصادي.

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ومن المتوقع أن يبحث الزعماء "أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان" وتقديم الدعم لدول الجنوب العالمي، وخاصة دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول المحيط الهادئ.

وكان اللقاء السابق لزعماء الدول الثلاث قد عقد في 21 مايو على هامش قمة مجوعة السبع في هيروشيما.

المصدر: تاس

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