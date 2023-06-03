كوريا الجنوبية تعلن عن تفعيل "آلية ثلاثية" مع أمريكا واليابان حول صواريخ بيونغ يانغ

أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سيوب السبت، عن اتفاق ثلاثي كوري- أمريكي- ياباني، على تشغيل نظام تقاسم معلومات تحذيرية عن الصواريخ الكورية الشمالية في الزمن الحقيقي.

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وقال الوزير بعد انتهاء محادثات مع نظيريه الأمريكي والياباني انعقدت في فندق شانغريلا السبت، على هامش مؤتمر الأمن الآسيوي العشرين المنعقد في سنغافورة، "اتفقنا على رفع مستوى التعاون الأمني الثلاثي إلى مستوى أعلى".

ووفق وكالة "يونهاب" يتم حاليا تقاسم المعلومات التحذيرية من الصواريخ في الوقت الفعلي بين الجيش الكوري الجنوبي والقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، وبين قوة الدفاع الذاتي اليابانية والقوات الأمريكية في اليابان. وتعمل الدول الثلاث على تبادل البيانات فيما بينها بناءً على ترتيب ثلاثي لتبادل المعلومات تم توقيعه في عام 2014.

من جهة أخرى، قال جونغ-سيوب إن "كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي تهدد بضرب دولة معينة بشكل استباقي باستخدام الأسلحة النووية"، معتبرا أن "هناك دولا تتغاضى عن تجاوزات بيونغ يانغ".

وقال في كلمته في الجلسة العامة لمؤتمر الأمن الآسيوي العشرين (حوار شانغريلا) "إن سلوك كوريا الشمالية غير قانوني ويتعارض مع عدم الانتشار النووي الذي حافظ عليه المجتمع الدولي منذ الحرب العالمية الثانية"، معتبرا أن "تطوير كوريا الشمالية المتهور للأسلحة والصواريخ النووية يزيد المخاوف بشأن الانتشار النووي وسباق التسلح الإقليمي، مما يؤدي إلى معضلة أمنية مرتبطة بزيادة التكاليف الأمنية".

المصدر: يونهاب