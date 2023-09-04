آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /03.09.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vz4l
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- زيلينسكي يعلن التوصل لاتفاق "مهم" بشأن الضمانات الأمنية بين أوكرانيا وفرنسا
- إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة كورسك الروسية
- الأمم المتحدة تقترح فك تجميد أصول منتجي المواد الغذائية الروس لاستئناف صفقة الحبوب
- فيديو غريب لقيام موظفي مراكز التجنيد الأوكرانية باقتحام المنازل لاقتياد المواطنين للجيش
- مستشار رئاسي أوكراني سابق: زيلينسكي أصيب بهستيريا بسبب حالة الطوارئ على الجبهة ونقص العتاد البشري
- صحيفة تكشف سبب هجمات كييف بالمسيرات على روسيا
- نائب أوروبي يدعو للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا
- إسقاط مسيرة أوكرانية غربي روسيا ولا أضرار
- مسيرات روسية تدمر مستودعات للوقود المخصص للقوات الأوكرانية في ميناء ريني بأوديسا الليلة الماضية
- خبير أمريكي: تأثير "بريكس" يتعاظم والاقتصاد العالمي بدأ يتغير
- خبيرة: القاهرة استعادت قوة الجنيه تدريجيا والانضمام لـ"بريكس" سيكون له أثر إيجابي
- "ذا أتلانتيك" ترجح تفكك "الناتو" عام 2025 بسبب الأزمة الأوكرانية
- الحزب الليبرالي السويدي يطالب بنشر قواعد لـ"الناتو" في البلاد
- المهندسون الروس يبتكرون كبسولة معدنية لحماية العسكريين
- مدفيديف: 280 ألف مواطن تعاقدوا للخدمة في الجيش الروسي منذ بداية العام
- مدفيديف يحذر اليابان من العسكرة ويذكّرها بدروس التاريخ
- قوات "دنيبر" الروسية تقصف تجمعات قوات كييف في خيرسون
- إعلام أوكراني: انفجار ضخم يهز أوديسا
- أسلحة روسية غير مرئية للولايات المتحدة
- هنغاريا: على الدول الغربية تقديم ضمانات أمنية لروسيا