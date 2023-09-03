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أسلحة روسية غير مرئية للولايات المتحدة

العلوم والتكنولوجيا

أسلحة روسية غير مرئية للولايات المتحدة
Russian Ministry of Defense
غواصة روسية
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أشاد بطل روسيا اللواء الطيار سيرغي ليبوفوي بالأسلحة الروسية "غير المرئية" للولايات المتحدة وهي الغواصات النووية المدمرة والتقليدية، التي يجهل البنتاغون وجهاتها ومناطق مرابطتها.

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وقال في حديث لـnews.ru: "من المحتمل أن يصبح تفوق الولايات المتحدة في البحر صفرا بفضل غواصاتنا قاتلة حاملات الطائرات. هذه الغواصات غير مرئية، ولا تعلم الولايات المتحدة أين تتواجد غواصاتنا القادرة على توجيه ضربات مدمرة إلى الأسطول الأمريكي من أي مكان. كما أن الولايات المتحدة لا تعرف مكان وجود أنظمة الصواريخ الباليستية المتنقلة العابرة للقارات، وكذلك طوربيدات "بوسيدون" تحت الماء".

وأضاف أنه يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يبدأ حربا واسعة النطاق ضد روسيا من أجل تبرير الأموال التي انفقها على أوكرانيا أمام الناخبين، حيث البيت الأبيض حاليا في مواجهة مع روسيا في أوكرانيا.

وتابع: إذا أدركت السلطات الأمريكية أن كييف ستخسر، فعلى الأرجح ستطلب من حلفائها في الناتو التدخل، وعندما سيفشل هؤلاء أيضا، سيتعين على واشنطن الدخول في حرب مباشرة مع موسكو.

المصدر: news.ru

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