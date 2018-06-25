"بوسيدون" غواصة مسيّرة بمحرك نووي تقطع آلاف الأميال وتغرق مدن العدو وأساطيله

كشف الأكاديمي شامل علييف عن أن غواصة "بوسيدون" الروسية المسيرة التي أعلن عنها الرئيس بوتين مؤخرا، تعمل بمحرك نووي يجعلها قادرة على أن تجوب الأعماق لمسافات لا يمكن تصورها.

وأضاف علييف في حديث لوكالة "نوفوستي" أن روسيا عادت الآن إلى أفكار كان قد طرحها الأكاديمي ساخاروف في ستينات القرن الماضي حين اقترح تصنيع طوربيدات بطول 24 مترا وقطر1.5 متر تحمل رأسا نوويا ومداها 50 كيلومترا لتدمير المواقع الساحلية.

وتابع أن تلك الفكرة لم تطبق آنذاك لنقص الأموال، فيما الآن قد اخترع العلماء الروس استنادا لفكرة ساخاروف، غواصة صغيرة مسيرة غير مأهولة تسير بمحرك نووي وتحمل رأسا نووية لآلاف الكيلومترات، عوضا عن الطوربيدات التي اقترحها ساخاروف.

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يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في رسالة بعث بها إلى الجمعية الفيدرالية الروسية في مارس الماضي، أن روسيا اخترعت غواصة مسيرة غير مأهولة قادرة على السير على عمق كبير وتبلغ قارات أخرى بسرعة تزيد أضعاف سرعة كل الغواصات الحديثة والطوربيدات وأسرع السفن.

وذكر بوتين أن تلك الغواصات المسيرة قد تحمل الأسلحة النووية وغير النووية، الأمر الذي يسمح لها بتدمير طيف واسع من الأهداف، بما فيها حاملات الطائرات والمنشآت والبنى التحتية الساحلية.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف