غواصات روسية مسيرة فائقة السرعة (فيديو)

اختتم الجيش الروسي اختبار غواصة مسيرة خارقة من جيل جديد مزودة بمحرك نووي.

أعلن ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشيرا في خطاب وجهه إلى الجمعية الفيدرالية الروسية إلى أن الغواصة بمقدورها الغوص إلى عمق كبير جدا، ما يجعلها عصية على الاستهداف من قبل وسائل مكافحة الغواصات المعادية.

أما سرعتها فتزيد أضعافًا عن سرعة الغواصات والسفن والطوربيدات التقليدية، وبوسع هذه الغواصة أن تحمل على متنها سلاحا نوويا أو غير نووي، ويتم إطلاقها من متن غواصة أخرى أكبر حجمًا.

وبعد إطلاقها، تسير الغواصة من تلقاء نفسها معتمدة على محركها النووي، وتوجه ذاتيا ضربات إلى أهداف محددة لها.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف