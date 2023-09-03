مسيّرات روسية تدمّر مستودعات للوقود لقوات كييف في ميناء ريني بأوديسا الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودعات للمحروقات لقوات كييف في ميناء ريني بأوديسا جنوب غرب أوكرانيا الليلة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيانها اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة ومستودعين للذخيرة في مقاطعة خيرسون خلال اليوم الماضي، وكبدت العدو حوالي 60 عسكريا.

- في محور دونيتسك تصدت القوات الروسية لمحاولات قوات كييف شن هجمات وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بلغت 250 جنديا، ومدرعتين، و3 شاحنات، ونظام مدفعية من نوع "M777" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدافع ""هاورتز.

- في محور زابوروجيه بلغت خسائر العدو أكثر من 130 جنديا، كما تم تدمير مركبتين مدرعتين و3 عربات وأنظمة مدفعية، و3 مستودعات للذخيرة تابعة لقوات كييف في مناطق نوفوسيليفكا وتشيرفونا كرينيتسا وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.

- في محور كوبيانسك، بمقاطعة خاركوف، أحبط سلاح الجو الروسي ونيران المدفعية 3 محاولات للقوات الأوكرانية لشن هجمات مضادة، وكبدته خسائر في الأرواح فاقت الـ40 قتيلا، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات وأنظمة مدفعية أمريكية الصنع.

- القضاء على حوالي 50 جنديا أوكرانيا في محور كراسنو-ليمان، وتدمير مركز للتحكم في الطائرات المسيرة.

يتبع ..