الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود ومقاطعة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، ومقاطعة كورسك.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "اليوم، في حوالي الساعة 01:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على أهداف في روسيا".

وأضافت الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في الجو فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، وفوق أراضي مقاطعة كورسك".

وفي وقت سابق يوم الأحد، أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية رصدت وأسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في منطقتي ريلسكي وسودجانسكي بالمقاطعة.

وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.

المصدر: RT