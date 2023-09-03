مدفيديف: 280 ألف مواطن تعاقدوا للخدمة في الجيش الروسي منذ بداية العام

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن 280 ألف مواطن تعاقدوا مع وزارة الدفاع للخدمة في الجيش الروسي منذ بداية العام الحالي، بعضهم من أفراد الاحتياط والمتطوعين.

وقال في اجتماع على هامش الاحتفال في مدينة يوجنوساخالينسك في الشرق الأقصى الروسي بعيد النصر على اليابان: "دعونا نواصل مناقشة الموضوع الأهم الذي جمعنا هذه المرة في الشرق الأقصى الروسي. هذه المرة أجتمع شخصيا مع قادة كيانات روسيا الاتحادية للوقوف على تعزيز القوات الروسية بمنتسبين جدد، متعاقدين".

وأشار إلى أنه حسب وزارة الدفاع الروسية، تم منذ الأول من يناير الماضي قبول نحو 280 ألف شخص تعاقدوا مع الجيش، بعضهم من جنود وضباط الاحتياط، وبعضهم من المتطوعين، وفئات أخرى من المنتسبين.

المصدر: RT