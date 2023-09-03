رد روسي على تصريحات زيلينسكي الجديدة بشأن القرم

علق مسؤول العلاقات بين القوميات في جمهورية القرم الروسية، زاور سميرنوف، على تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول الحياة في القرم، وأن لا سلام دون عودتها لأوكرانيا.

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وقال سميرنوف في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية: "إن تصريحات زيلينسكي محض نفاق وأكاذيب، فمنذ العام 2014، زارت العديد من الوفود من مختلف دول العالم شبه جزيرة القرم، ولاحظوا جميعا التطور والتحول غير المسبوق في الجمهورية مقارنة بما كانت عليه الحال خلال الحكم الأوكراني".

ووفقا له، سيأتي الوقت الذي سيتم فيه إحضار زيلينسكي إلى شبه جزيرة القرم في قفص، وبعد ذلك سيكون قادرا على رؤية كيف تغيرت شبه الجزيرة وسيضطر "للتوبة عن أكاذيبه".

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وأكد سميرنوف: "عندما يتم نقل زيلينسكي في قفص عبر شوارع مدن القرم، سيشعر بجودة الطرق العالية، وسيرى أن الحضارة لم تصل إلى شبه جزيرة القرم إلا بعد العام 2014، عندما أصبحت شبه الجزيرة روسية.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، خلال مشاركة عبر الإنترنت في منتدى "أمبروسيتي" الاقتصادي الدولي في إيطاليا، إنه دون إنهاء ما أسماه "احتلال شبه جزيرة القرم ودونباس وتحرير الأراضي الأخرى"، لن يكون هناك سلام حقيقي سواء في أوكرانيا أو في أوروبا".

ووفقا له، " لا توجد حضارة وسياحة ووظائف جديدة في شبه جزيرة القرم الروسية، ويزعم أن الأعمال التجارية لم تتطور هناك أيضا".

المصدر: نوفوستي