صرح رئيس برلمان القرم، فلاديمير قسطنطينوف، بأن اقالة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف مرتبطة بفشل "الهجوم المضاد" للقوات الأوكرانية.

وقال قسطنطينوف: "أنا لا أعرف عمروف على الإطلاق. لكنني أعرف بالضبط ما هي الحالة التي وصل إليها نظام الدفاع بأكمله الآن على أراضي أوكرانيا. التقت زمرة رعاع منحطة تماما في كييف، ومثل هذه التحركات منهم تشير إلى ذلك.. إن أهداف "الهجوم المضاد" المتبجح لا تتحقق بواسطتهم. وهذا ما يتم التعبير عنه بوضوح في استياء السادة الغربيين من فريق زيلينسكي بأكمله".

وتهدف مثل هذه التبديلات التكتيكية، برأيه، إلى إنقاذ الفريق بأكمله من خلال التضحية بقطع صغيرة.

وشدد رئيس برلمان القرم على أن "هذا لن يؤثر على الوضع على الجبهة بأي شكل من الأشكال. الألقاب هنا ليس لها أي معنى على الإطلاق. إنهم يأخذون فقط أي شخص، الأشخاص الذين لا يفهمون أي شيء في المجال العسكري، وليس لديهم أخلاق، لأن الأشخاص عديمي الضمير فقط يمكنهم الآن الموافقة على التعاون مع زيلينسكي".

وفي وقت سابق مساء الأحد، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه قرر إقالة وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم عمروف ليحل محله.

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطات لعدد من الآليات العسكرية محترقة في ساحة المعركة صدى واسعا في الغرب.

من جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 21 يوليو الماضي، بأنه لا توجد نتائج بالنسبة للقوات الأوكرانية، و"القيمون الغربيون محبطون بشكل واضح" من مسار الهجوم المضاد، حيث لم تساعد أوكرانيا الموارد الهائلة التي تم ضخها هناك، ولا توريد الأسلحة والدبابات والمدفعية والمدرعات والصواريخ، ولا إرسال آلاف المرتزقة والمستشارين.

المصدر: RT