تشمل المصابين بالإيدز والسل والأمراض العقلية.. كييف توسع شريحة المكلفين بالخدمة العسكرية

تعتزم وزارة الدفاع الأوكرنية سَوق المكلفين لسنوات محدودة إلى الخدمة العسكرية ومنهم حاملو فيروس نقص المناعة المكتسب "إيدز" دون أعراض، وأيضا ذوو الأمراض العقلية وغيرها.

وقد عمدت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى توسيع قائمة المدعوين إلى الخدمة العسكرية في البلاد خلال فترة سريان الأحكام العرفية، وبذلك أصبح بالإمكان استدعاء المرضى بالإيدز والسل الذي تم علاجه سريريا، وغيرهم ممن ظهر لديهم ألم خفيف أو قصير الأمد واضطرابات عقلية.

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وبموجب مذكرة الوزارة المنشورة في قاعدة البيانات الإلكترونية للبرلمان الأوكراني، "سيقوم الجيش الآن باستدعاء الأشخاص المؤهلين بصورة جزئية للخدمة العسكرية".

وبالتالي، فإن الرجال الذين يعانون من تشخيصات مثل فيروس الإيدز من دون أعراض، بالإضافة إلى من سبق ذكرهم يمكن أن يتلقوا مذكرات استدعاء.

وأوضحت المذكرة أن ذوي اللياقة المحدودة سوف يخدمون في تخصص عسكري محدّد تحدده اللجنة الطبية العسكرية تبعا للحالة.

كما بينّت الوثيقة تبسيط المتطلبات الصحية للراغبين في الخدمة في القوات الهجومية المحمولة جواً ومشاة البحرية.

يشار إلى أنه تم في أوكرانيا إعلان "التعبئة العامة" وتمديدها عدة مرات، في حين تبذل سلطات البلاد كل ما في وسعها كي لا يتمكن الرجال ممن هم في سن الخدمة العسكرية من التهرب من الخدمة.

وبذلك يتم منعهم بشكل خاص من السفر إلى الخارج، كما تصدر الاستدعاءات في مؤسسات الدولة والمقاهي والشوارع وفي أي مكان مزدحم.

وبحسب وسائل الإعلام الأوكرانية، فإن عددا كبيرا من الرجال لا يغادرون منازلهم منذ عدة أشهر، حتى لا يتم إرسالهم إلى الحرب.

المصدر: تاس