رجحت صحيفة Asia Times لجوء كييف لتجنيد طلاب الجامعات لمواصلة هجومها المضاد بعد خسائرها البشرية الفادحة، في خطوة لن تحظى بالتأييد الشعبي.

إقرأ المزيد

وقالت الصحيفة: "هناك تقارير مفاده أن كييف ستتخذ الشهر الجاري محاولة لإجراء تعبئة كبيرة. ومن المرجح أن يأتي هذا بنتائج عكسية على (الرئيس الأوكراني فلاديمي) زيلينسكي، حيث سيكون هناك طلاب بين المجندين الجدد".

وأضافت أن أوكرانيا قد استخدمت كل وحداتها الاستراتيجية الاحتياطية تقريبا وتقوم الآن بتجديد صفوف جيشها بعسكريين أقل استعدادا للقتال تم تجنيدهم في مدينة لفوف، ويتم إرسالهم إلى منطقة كوبيانسك.

وتابع: "حتى بالرغم من التعبئة المخططة في سبتمبر الجاري لن تتمكن كييف من مواصلة عملياتها الهجومية وخاصة إذا استمرت الخسائر الفادحة".

المصدر: نوفوستي