الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع معدات ثقيلة للقوات الأوكرانية جنوبي دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن جنود مجموعة "فوستوك" تمكنوا من تدمير مستودع معدات ثقيلة تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة مدافع هاون من طراز "تيولبان" على محور جنوب دونيتسك.

وقال رئيس المركز الصحفي للمجموعة أوليغ تشيخوف في قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الدفاع: "قام طاقم مدفع الهاون الذاتي الدفع تولبان، بتدمير مستودع معدات ثقيلة للقوات الأوكرانية في منطقة مناجم جنوب دونباس في أوغليسبوروتشنايا".

وأضاف: "تم تدمير أربع دبابات وثلاث ناقلات جند. واستهدف الطيران أماكن تجمع القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق أوغليدار وبريتشيستوفكا وأوروجاينويه وستارومايورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب الضابط، ضربت الوحدات المتقدمة للمجموعة في هذا المحور، بدعم من المدفعية الصاروخية والمدافع، نقاط الانتشار المؤقتة للواء الميكانيكي 23 للقوات الأوكرانية في مناطق بلدة شفتشينكو.

وفي بلدتي تيميروفكا وبيريزوف من منطقة زابوروجيه تم تدمير المركبات والقوى العاملة، وشاحنات صغيرة تابعة للمسلحين في مناطق قسطانطينوفكا وشمال شرق نيكولسكي.

واختتم تشيخوف قائلا: "في سياق القتال المضاد، تم تدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز D-20 ومدفع آخر من طراز أكاتسيا في منطقة زولوتوي نيفا، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا في منطقة شاختيورسكويه، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز D-30 غرب نيسكوشنويه، وأطقم هاون شمال نيكولسكي وشمال فلاديميروفكا".

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها المتمثلة بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد عسكريا والقضاء على التوجهات النازية فيها.

المصدر: RT