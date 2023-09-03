صحيفة تكشف سبب هجمات كييف بالمسيرات على روسيا

قالت صحيفة "إيل سوسيدياريو" إن هدف الهجمات التي تشنها قوات كييف بالمسيرات على روسيا، تصعيد المواجهة لجرّ دول "الناتو" إلى الحرب.

وذكرت الصحيفة أن "الهجمات الأوكرانية تهدف لغرضين، الأول جعل الروس يشعرون بأنهم معرضون للخطر، والثاني استفزاز موسكو ودفعها إلى تصعيد يؤدي إلى دخول "الناتو" في المواجهة".

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وأضافت أن نظام كييف يحاول استفزاز ذلك لأنه يدرك عدم قدرته على الانتصار.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي يقول إنه لا يريد مهاجمة الأراضي الروسية لأنه سيترك حينها وحيدا دون دعم الحلفاء، فيما يفعل في الواقع عكس ذلك تماما.

وخلصت الصحيفة إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها كييف يتم تصنيعها في أوكرانيا، ولكن بدعم الدول الحليفة التي توفر لكييف المعلوات الاستخباراتية فقط.

وكثف نظام كييف هجماته بالمسيرات بعد فشل هجومه المضاد.

المصدر: نوفوستي