أكد الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان أجامو بركة، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والبنتاغون كانا يعلمان حتى قبل بدء الهجوم الأوكراني المضاد بأنه محكوم بالفشل التام.

وقال بركة: "مجرمو الحرب الذين يحددون السياسة الأمريكية دفعوا أوكرانيا إلى التخلي عن اتفاقيات "مينسك" واختيار حرب كان البنتاغون ووكالة المخابرات يعلمون أنه لا يمكن الانتصار فيها عسكريا، لكنهم الآن يربطون سبب الهزيمة بالاستراتيجية الأوكرانية".

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وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المسؤولين الأمريكيين ينتقدون بشكل متزايد استراتيجية الهجوم المضاد الأوكراني، وهم متشائمون بشأن احتمالية نجاحه.

واعتبرت صحيفة "بوليتيكو" سلسلة المنشورات في وسائل الإعلام الغربية حول إخفاقات الهجوم المضاد الأوكراني، وتجاهل توصيات واشنطن وحلفائها، محاولة أمريكية للتملص من المسؤولية.

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وبحسب الوزارة، فقدت القوات الأوكرانية خلال شهرين أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة "ليوبارد"، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الأوكرانية لا تحقق نجاحا في أي اتجاه.

المصدر: نوفوستي