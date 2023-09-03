الحزب الليبرالي السويدي يطالب بنشر قواعد لـ"الناتو" في البلاد

طالب زعيم الحزب الليبرالي السويدي يوخان بيرسون بنشر قواعد لحلف "الناتو" في السويد بعد انضمامها إلى الحلف.

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وقال بيرسون عبر Sveriges Radio: "هذا المطلب هدفه تعزيز أمن الشعب السويدي من التهديد الخارجي".

وأضاف: "الآن ستكون أمامنا مهمة مختلفة تماما في الجزء الخاص بنا من العالم، في "الناتو". وسيعني ذلك الحاجة إلى قواعد دائمة لـ"الناتو" لحماية الحرية في وقت السلم أيضا... السويد و"الناتو" شريكان منذ تسعينات القرن الماضي".

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب الانضمام إلى الحلف في مايو 2022 على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأصبحت فنلندا العضو الـ31 في "الناتو" في 4 أبريل الماضي، فيما تعارض هنغاريا وتركيا طلب السويد الذي لم توافقا عليه بعد.

المصدر: نوفوستي