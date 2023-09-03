قوات "دنيبر" الروسية تقصف تجمعات قوات كييف في خيرسون

وجهت قوات "دنيبر" الروسية ضربة لمركز للتحكم بالمسيرات ومستودع للأسلحة ومربض لدبابات ومدرعات قوات كييف في مقاطعة خيرسون التي انضمت إلى روسيا، ويواصل الجيش الروسي تحريرها.

وأعلن رومان كودريان متحدث قوات "دنيبر" أنه تم تدمير مدفع أمريكي من طراز "M777" بالقرب من منطقة إنغوليتس في مقاطعة خيرسون.

وأضاف أن مجموعة "دنيبر" نفذت خلال اليوم الماضي أكثر من 50 مهمة قتالية استهدفت مواقع القوات الأوكرانية.

وقال: "دمرنا مرابض لمدافع الهاون ومدافع D-30 ومخازن للأسلحة وتجمعات للدبابات والمدرعات في عدد من المناطق بالمقاطعة".

المصدر: تاس