الدفاع الروسية تعلن عن مقتل مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 25 مسيرة خلال اليوم الماضي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح خلال اليوم الماضي، كما عززت القوات الروسية مواقعها في محور دونيتسك، وأسقطت 25 مسيرة في مناطق مختلفة.
- عززت القوات الروسية مواقعها على طول خط المواجهة في اتجاه دونيتسك.
- إحباط 4 هجمات للعدو في اتجاه زابوروجيه، والقضاء على 115 عسكريا أوكرانيا.
- إحباط هجومين شنتهما القوات الأوكرانية في منطقتي غريغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
- في محور جنوبي دونيتسك قضت القوات الروسية على أكثر من 100 جندي من قوات كييف ودمرت مستودع ذخيرة.
- في اتجاه كراسنو-ليمان تكبدت قوات كييف خسائر في الأرواح بلغت 60 عسكريا خلال اليوم الماضي.
- في منطقة أرتيموفسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية صد الجيش الروسي 5 هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية و3 هجمات بالقرب من مارينكا.
- في اتجاه دونيتسك تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فاقت 250 قتيلا.
- في اتجاه خيرسون دمرت القوات الروسية مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 106.
- الدفاعت الجوية اسقطت خلال اليوم الماضي 25 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف، واعترضت صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع.
المصدر: RT