أكد مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليغ سوسكين، استمرار الرئيس زيلينسكي بالكذب حول نجاحات قوات كييف.

وبين المستشار الرئاسي أن القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على وقف تقدم القوات الروسية نحو كوبيانسك، مشيرا إلى أن ديدن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن يكذب بشأن نجاحات القوات المسلحة الأوكرانية.

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وأضاف في مقطع فيديو نشره على قناته في "يوتيوب": "يقول زيلينسكي باستمرار إن هناك هجوما ما يجري هناك <...>.ولكن لا وجود لأي شيء على الجبهة، هذه عبارة عن كذبة جديدة، وهناك على الدوام كذب حول ما يجري في كل مكان".

وتابع سوسكين: "هناك هجوم (للقوات الروسية) والقتال يدور بالقرب من كوبيانسك."

وبحسب قوله يتم نشر الأكاذيب حول نجاحات نشطة تحققها القوات المسلحة الأوكرانية عبر شاشات التلفزة فقط... ". فعلى الرغم من أن يوم 4 سبتمبر الجاري سيكون قد مضى 90 يوما على بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، إلا أنه لا تُرى أي نتيجة له".

وبيّن المستشار السابق أنه "لا يوجد هجوم مضاد على هذه الجبهة التي يبلغ طولها 1000 كيلومتر".

وقال: "لا يمكنهم أخذ أي شيء ولا فعل أي شيء يذكر ولا الخروج بأي نتيجة من هذا الهجوم. <...> وفي حال استمرار الوضع بعدم حدوث شيء، فإننا سنسمع أنشودة نهاية زيلينسكي".

وأكد سوسكين أن المعدات التي ينقلها الغرب إلى كييف "قديمة ولا يمكنها منافسة الأسلحة الروسية، وأن الهجوم الأوكراني المضاد - الذي علقت عليه كييف والدول الغربية آمالاً كبيرة - لم يحقق أي نتائج تذكر.

المصدر: تاس