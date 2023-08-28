كييف تعترف بتقدم القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك

اعترف وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأن الجيش الروسي يحرز تقدما في محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، مؤكدا صعوبة وضع القوات الأوكرانية هناك.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية عن ريزنيكوف قوله: "يبدو أن الجيش الروسي يتقدم هناك في اتجاه كوبيانسك.. هذه خطوة منطقية لتحويل انتباهنا عن طريق الهجوم هناك حتى نتمكن من أخذ قوات من الجنوب والشرق".

وأضاف ريزنيكوف أيضا أن "الوضع في هذا الاتجاه صعب، لكن يمكن السيطرة عليه".

كما أكد رئيس الإدارة العسكرية المدنية الروسية لمقاطعة خاركوف فيتالي غانشيف، في وقت سابق، أن القوات الروسية تقدمت، وقد غادر الجيش الأوكراني بالفعل منطقة سينكوفكا بالقرب من كوبيانسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تصدت بنجاح للهجمات الأوكرانية على جميع المحاور.

هذا وذكر ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، في وقت سابق، بأن أوكرانيا ستفقد السيطرة على محور كوبيانسك بسبب عدم قدرة قواتها على ردع الهجوم الروسي.

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المصدر: نوفوستي