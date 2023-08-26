 
مباشر

الدفاع الروسية: القضاء على نحو 690 جنديا أوكرانيا خلال يوم

أخبار العالم

الدفاع الروسية: القضاء على نحو 690 جنديا أوكرانيا خلال يوم
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vxi5

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها تصدت بنجاح للهجمات الأوكرانية على محاور القتال الرئيسية خلال اليوم الماضي وقضت على ما مجموعه نحو 690 جنديا للعدو.

إقرأ المزيد
البحرية الروسية تدمر أحد مواقع البنية التحتية لموانئ استخدمها الجيش الأوكراني
البحرية الروسية تدمر أحد مواقع البنية التحتية لموانئ استخدمها الجيش الأوكراني

وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية:

  • على محور كوبيانسك، خاضت القوات الروسية عمليات نشطة، تمكنت من خلالها تحسين مواقعها على الخط الأمامي، فيما صدت 5 هجمات أوكرانية على هذا المحور وبلغت خسائر العدو نحو 50 جنديا
  • صد 3 هجمات أوكرانية في منطقة قرية رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه ومقتل ما يصل إلى 115 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيه
  • صد هجومين للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان وخسائر العدو تبلغ 60 جنديا
  • صد 6 هجمات للعدو على محور دونيتسك والقوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 225 جنديا
  • صد هجومين للوحدات الأوكرانية في منطقة قرية ستارومايورسكويه على محور جنوب دونيتسك ومقتل نحو 200 جندي للعدو
  • تحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة قرية أوروجاينزيه في دونيتسك
  • اعتراض 12 صاروخا من نظام HIMARS وتدمير 37 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا