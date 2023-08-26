الدفاع الروسية: القضاء على نحو 690 جنديا أوكرانيا خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها تصدت بنجاح للهجمات الأوكرانية على محاور القتال الرئيسية خلال اليوم الماضي وقضت على ما مجموعه نحو 690 جنديا للعدو.

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وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية:

على محور كوبيانسك، خاضت القوات الروسية عمليات نشطة، تمكنت من خلالها تحسين مواقعها على الخط الأمامي، فيما صدت 5 هجمات أوكرانية على هذا المحور وبلغت خسائر العدو نحو 50 جنديا

صد 3 هجمات أوكرانية في منطقة قرية رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه ومقتل ما يصل إلى 115 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيه

صد هجومين للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان وخسائر العدو تبلغ 60 جنديا

صد 6 هجمات للعدو على محور دونيتسك والقوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 225 جنديا

صد هجومين للوحدات الأوكرانية في منطقة قرية ستارومايورسكويه على محور جنوب دونيتسك ومقتل نحو 200 جندي للعدو

تحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة قرية أوروجاينزيه في دونيتسك

اعتراض 12 صاروخا من نظام HIMARS وتدمير 37 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية