فيديو غريب لقيام موظفي مراكز التجنيد الأوكرانية باقتحام المنازل لاقتياد المواطنين للجيش

أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بأن مراكز التسجيل العسكري الإقليمية في أوكرانيا باتت ترسل موظفيها لاقتحام منازل المواطنين دون سابق إنذار لجلبهم إلى التجنيد في الجيش عنوة.

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ووفقا للصحيفة، يدخل ممثلو مراكز التجنيد الإقليمية ("مكاتب التجنيد") في أوكرانيا أراضي وممتلكات المواطنين دون إخطار مسبق، طالبين من الرجال الذهاب إلى مكاتب التسجيل للالتحاق بالتجنيد في الجيش، وفي ذات الوقت يرفضون تقديم وثائقهم الشخصية.

وانتشر مقطع فيديو اليوم الأحد عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قدوم رجلين تابعين لأحد مكاتب التجنيد الأوكرانية إلى منزل خاص، ليطلبوا من صاحب البيت مرافقتهم إلى مكتب التسجيل العسكري والتجنيد، بينما رفضوا تقديم مستندات تؤكد هويتهم ووظيفتهم، واستمروا بالتظاهر بأنهم لم يسمعوا سؤال صاحب المنزل، بل طالبوه بإلحاح بإثبات أن المنزل ملكية خاصة وأن له الحق في أن يكون فيه.

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ومن جانبه أصر الرجل على أنه غير مطالب بإثبات أي شيء لرجلين غريبين، فيما استمرا بالتجول في المنزل بكل أريحية.

وأعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، نهاية شهر أغسطس الماضي، أنه قد يتم الإعلان عن حملة تعبئة جديدة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي