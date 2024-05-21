لليوم الـ228.. إسرائيل تواصل قصف غزة وتوسع نطاق عملياتها

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 228 من الحرب مخلفة عشرات القتلى والجرحى والدمار.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 106 أشخاص وإصابة 176، لترتفع الحصيلة منذ 7 أكتوبر إلى 35562 قتيلا و79652 جريحا.

وتواصل القوات الإسرائيلية اجتياح مخيم جباليا لليوم التاسع، وتسيطر بالقوة النارية على بلوكات 1,2,3,4,5 ومربع رياض الصالحين، وعزبة ملين، وشارع العجارمة والمناطق الشمالية منه حتى أبراج الشيخ زايد.

وتحاصر مستشفى العودة في تل الزعتر لليوم الثاني، واستهدفت بقذيفة مدفعية الطابق الأخير لمبنى المستشفى. وتواصل إغلاق مدخل بلدة بيت حانون، ومحاصرتها للنازحين في مدارس الإيواء القريبة منها.

وفي رفح تخطت الدبابات الإسرائيلية بوابة صلاح الدين على الشريط الحدودي جنوب المدينة ونسفت عدة منازل في حي البرازيل شرق المدينة وتمركزت أيضا في محيط مشفى النجار.

وتتمركز دبابات أخرى في محيط مشفى الشهيد بو يوسف النجار.

ودمرت الطائرات الإسرائيلية مربعات سكنية في مخيم يبنا قرب عيادة الوكالة وقرب مفرق الدخني بمخيم الشابورة ما أدى لمقتل خمسة مواطنين وإصابة أعداد أخرى.

وفي خان يونس شن الطيران سلسلة غارات جوية شرق المحافظة.

ونفذت الطائرات غارات استهدفت شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما قتل شابان في إطلاق نار اسرائيلي استهدفهم في محور نتساريم العسكري شمال مخيم النصيرات.

المصدر: "معا" + RT