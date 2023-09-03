زيلينسكي يقيل وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه قرر إقالة وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم أميروف ليحل محله.

وقال زيلينسكي، في رسالة مصورة نشرها على قناته في "تلغرام": "لقد قررت استبدال وزير الدفاع الأوكراني. أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع ككل".

وأضاف: "الآن ينبغي أن يتولى رستم أميروف الوزارة. والبرلمان الأوكراني يعرف هذا الشخص جيدا، ولا يحتاج السيد أميروف إلى مزيد من التعريف. وأتوقع أن يدعم البرلمان هذا الترشيح".

وفي وقت سابق، أكد عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، أن الرئيس الحالي لصندوق أملاك الدولة رستم أميروف سيشغل منصب وزير الدفاع خلفا لأليكسي ريزنيكوف الذي تقرر تعينه سفيرا في بريطانيا.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، ذكرت في وقت سابق أن زيلينسكي كان يبحث عن بديل لريزنيكوف، وكان هناك مرشحان على الأقل للمنصب، وهما وزير البنية التحتية ألكسندر كوبراكوف ووزير الصناعات الاستراتيجية ألكسندر كاميشين.

المصدر: RT