الجيش الروسي يدمر مركز قيادة لوحدة مرتزقة أجانب مع محطة اتصالات "ستارلينك" في نيكولايفكا بدونيتسك

أعلن مصدر عسكري روسي، أن وحدات من القوات الروسية، دمرت مركز قيادة لوحدة مرتزقة أجانب مع محطة شبكة اتصالات "ستارلينك" الفضائية في نيكولايفكا بدونيتسك.

وأوضح المصدر أن "مجموعة القوات الروسية (جنوب) وجهت ضربات دقيقة عبر أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة من طراز Tornado-S، ودمرت موقع قيادة وحدة مرتزقة أجانب مع محطة شبكة اتصالات (Starlink) في نيكولايفكا، كما تم استهداف وتدمير معسكر للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية رايسكويي".

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وتدمر القوات الروسية باستمرار مراكز أوكرانية عسكرية تستخدم شبكة "ستارلينك" الخاصة باتصالات القمر الصناعي "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" لإيلون ماسك.

يذكر أن أوكرانيا حاولت مهاجمة سفينة الرصد والاستطلاع الروسية "إيفان خورس"، في شهر مايو الماضي، بزوارق مسيرة من صنع غربي في منطقة مضيق البوسفور، وتم إطلاقها من ميناء أوتشاكوف وتوجيهها بواسطة أقمار ستارلينك الصناعية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية