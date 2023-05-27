مصدر مطلع يكشف تفاصيل عن المسيرات البحرية الانتحارية التي حاولت مهاجمة سفينة روسية وكيفية توجيهها

قال مصدر مطلع، إن الزوارق المسيرة التي حاولت أوكرانيا بها مهاجمة سفينة "إيفان خورس"، كانت من صنع غربي وتم إطلاقها من ميناء أوتشاكوف وتوجيهها بواسطة أقمار ستارلينك الصناعية.

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وأضاف المصدر: "تم إطلاق الزوارق المسيرة التي هاجمت سفينة الرصد والاستطلاع الروسية، من مركز العمليات البحرية الذي تم تجهيزه بمشاركة أمريكية في ميناء أوتشاكوفو الأوكراني على البحر الأسود في عام 2018. وتمت عملية توجيه هذه المسيرات البحرية الانتحارية بواسطة أقمار ستارلينك الصناعية الأمريكية".

وشدد المصدر على أنه تم كذلك تحديد إحداثيات الهدف لهذه المسيرات، بواسطة معدات الاستطلاع الأمريكية.

واستبعد المصدر بشكل تام، أن تكون الزوارق المسيرة المستخدمة في الهجوم من إنتاج أوكرانيا.

وقال: "على الرغم من تبجح سلطات كييف باستخدام مسيرات من إنتاج أوكراني، إلا أن الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية يشير إلى أنها من إنتاج أجنبي".

وأكد المصدر على أن المظهر الخارجي للزوارق المسيرة التي تنتجها أوكرانيا، يبدو مغايرا تماما.

يوم الأربعاء الماضي، أعلنت الدفاع الروسية، أن أوكرانيا حاولت مهاجمة سفينة الرصد والاستطلاع الروسية "إيفان خورس"، بزوارق مسيرة في منطقة مضيق البوسفور، مشيرة إلى أن طاقم السفينة صد الهجوم بنجاح وتمكن من تدمير هذه الزوارق.

المصدر: نوفوستي