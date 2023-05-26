سفينة "إيفان خورس" تعود إلى ميناء سيفاستوبول بعد مزاعم أوكرانية بإصابتها

عادت السفينة الروسية "إيفان خورس" إلى ميناء سيفاستوبول، بعد أن تعرضت لهجوم فاشل في مضيق البوسفور، من قبل زوارق مسيرة أوكرانية، تم التصدي لها وتدميرها.

وتم نشر صور ومقاطع فيديو تفند المزاعم الأوكرانية التي تحدثت عن إصابة السفينة نتيجة محاولة الهجوم الفاشلة.

وقد أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "إيفان خورس" تصدت لهجوم بزوارق مسيرة أوكرانية وتمكنت من تدميرها بالكامل.

وتقوم سفينة "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود، بمهام لضمان سلامة تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل التركي" و"السيل الأزرق" في المنطقة الاقتصادية لجمهورية تركيا.

المصدر: وكالات