"سو-34" الروسية تدمّر مركز تحكم بالمسيّرات ومحطة "ستارلينك" على يمين نهر دنيبر

أكد متحدث خدمات الطوارئ بمقاطعة خيرسون تدمير القوات الروسية في غارة جوية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر مركزا للتحكم بالطائرات بدون طيار بالإضافة إلى محطة اتصالات "ستارلينك" أوكرانية.

وقالت خدمات الطوارئ إن هذه العملية تمت، يوم السبت، عبر غارة جوية شنتها مقاتلة روسية من طراز "سو-34".

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وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في المقاطعة للصحفيين: "تم في منطقة النقطة المأهولة لقاعدة الطائرات المسيّرة في نيكولسكويا، ودمرت الضربة الجوية بطائرات من طراز سو-34 على الكتيبة المنفصلة 222 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مركز التحكم في المسيّرات ومحطة ستارلينك وقتلت 25 من الأفراد العسكريين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأشار المتحدث أيضا إلى أنه بفضل العمل المنسّق الذي تم بشكل جيّد لوحدات مجموعة قوات دنيبر، تم تدمير ثلاثة مدافع هاوتزر"إم 777" من عيار 155 ملم خلال هذا اليوم.

المصدر: تاس