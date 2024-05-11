بوتين يصدر مرسوما بهيكلة الحكومة للهيئات الفدرالية للسلطة التنفيذية

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين اليوم السبت مرسوما بهيكلة الحكومة للهيئات الفدرالية للسلطة التنفيذية في البلاد، يبقي على قوام الحكومة بلا تغيير.

إقرأ المزيد

وينص المرسوم على أن تشمل الحكومة الجديدة 21 وزارة، ونائبا أولا لرئيس الوزراء، و9 نواب عاديين لرئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في غضون 14 يوما إلى مجلس "الدوما" قائمة مرشحيه لمناصب نواب رئيس الوزراء، والوزراء الفدراليين، على أن يبتّ "الدوما" في قبول ترشيحهم خلال أسبوع.

كما سيبتّ "الدوما" بموجب المرسوم الرئاسي الصادر اليوم بتعيين رؤساء جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والطوارئ والخارجية، قبل أن يحيل أسماءهم إلى مجلس الاتحاد الروسي، ورئيس البلاد.

وقدم مجلس الوزراء بقيادة ميخائيل ميشوستين استقالته في أعقاب تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين في 7 مايو الجاري، بعد الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد وفاز بها الرئيس بوتين.

ووافق مجلس "الدوما" على قبول ترشيح ميشوستين في جلسته العامة اليوم الجمعة، حيث صوتت جميع الكتل النيابية لصالحه، باستثناء كتلة "الحزب الشيوعي الروسي" التي تحفظت على حجم المعونات المالية المقدمة للمعوزين، بعد مطالبات متكررة للحكومة بزيادتها.

المصدر: نوفوستي