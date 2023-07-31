مسيرة أوكرانية تهاجم مبنى شرطة في مقاطعة بريانسك الروسية

أفاد حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، بأن مسيرة أوكرانية قامت بهجوم على مبنى إدارة الشؤون الداخلية في منطقة تروبتشيفسكي في المقاطعة، مضيفا أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات.

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وكتب بوغوماز في صفحته على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "في الليل شنت القوات الأوكرانية هجوما على منطقة تروبتشيفسكي. وقامت مسيرة بهجوم على مبنى إدارة الشؤون الداخلية المحلية. لا يوجد هناك ضحايا. توجد هناك أضرار في الأسقف والنوافذ".

وأضاف أن خدمات الطوارئ المحلية تعمل حاليا في مكان الحادث.

المصدر: تاس